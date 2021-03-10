Чиновник, уволившийся после совещания с Зеленским, возвращается через суд

Экс-начальник Житомирского областного управления лесного хозяйства Андрей Куринский борется за восстановление в должности через суды. Хотя уволился по собственному желанию после того, как Зеленский заявил о его причастности к схемам по незаконной добычи янтаря.

Об этом пишет блогер и журналист Денис Казанский в своем Facebook.

"В 2019 году новоизбранный президент Владимир Зеленский приехал в Житомирскую область, где провел открытую совещание с руководством региона. Одной из главных тем совещания стала добыча янтаря.

Тогда Зеленский устроил чиновникам настоящую порку. В частности, заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского, которого называли одним из главным "крышующим" незаконную добычу, написать заявление об увольнении по собственному желанию. Этот эпизод зафиксирован на видео.

Курінський займав свій пост з 2014 року. Тобто, в самий розпал бурштинової лихоманки. У ті часи ліси в Житомирській області знищувалися копачами в промислових масштабах. Особливо постраждав Олевський район, де було практично повністю знищено урочище "Корабель". Я сам неодноразово там бував і робив звідти репортажі. Звичайно ж, без відома керівника обласного лісгоспу такі масштабні злочини відбуватися просто не могли.

Курінський дійсно написав заяву після наради. І звільнився за власним бажанням. Та потім, як це зазвичай буває, занудьгував за корупційними надприбутками, і став вирішувати через суди відновлення на посаді.

Урочище Корабль, вид сверху. Источник: olevsk.com.ua

Урочище Корабль, вид сверху. Источник: olevsk.com.ua

Урочище Корабль, вид сверху. Источник: olevsk.com.ua

І що б ви думали? Вже 30 квітня 2020 наш улюблений Окружний адміністративний суд Києва відновив Курінського на посаді, та ще й зобов'язав державу виплатити йому 107 тисяч гривень.

У вересні 2020 Апеляційний суд це ганебне рішення скасував. Але Курінський не заспокоївся, і звернувся вже до Верховного суду. Там за моїми даними йому вже вдалося домовитися про позитивне для себе рішення. Засідання відбудеться завтра, 10 березня.

Можна скільки завгодно казати про боротьбу з корупцією та позитивні зміни. Але поки в країні працюють такі суди, які кидають людей за грати просто на замовлення злочинців з оточення Януковича та відновлюють на посаді корупціонерів, ні про які реформи та інвестиції не може бути й мови", – зазначає Казанський.

Как сообщалось, в Киеве вышли на протест против съезда судей, где должны назначить новых членов ВСП.