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четверг, 01 июля 2021 15:26

Чиновник ЕБРР Магалецкий может быть причастен к коррупционной схеме

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Чиновник ЕБРР Магалецкий может быть причастен к коррупционной схеме
Журналисты заподозрили заместителя директора Представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марка Магалецкого в коррупционной схеме. Фото: Центр транспортных стратегий

Заместитель директора представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марк Магалецкий может быть причастен к коррупционной схеме вокруг строительства окружной дороги вокруг Житомира.

Об этом идет речь в сюжете программы "Секретные материалы", которая вышла в эфир накануне вечером.

В частности, журналисты показали видео, на котором видно, как Магалецкий обедает вместе с человеком, который в сюжете назван как Юрий Срибняк, представитель компании IRD Engineering s.r.l. Эта компания выполняет функции технического надзора во время строительства дорожных объектов. Среди ее проектов была и окружная дорога Житомира. На видео видно, как после трапезы Срибняк передает Магалецкому пакет, в котором, предположительно, может находиться взятка за продление контракта ЕБРР с IRD. Журналисты напоминают, что речь идет о строительном проекте, подрядчиком на котором выступала китайская компания Synohidro. Из-за низкого качества строительных работ, "Укравтодор" инициировал расторжение контракта с китайской компанией. А вот компания по техническому надзору, которая и должна была следить за качеством – в проекте осталась.

Журналисты показали также фрагмент письма "Укравтодора" в СБУ, в котором дорожные чиновники обращают внимание на некачественную работу китайской фирмы, а также IRD. Продемонстрированы и фрагменты аналогичных писем Житомирской службы автодорог в центральный аппарат "Укравтодора".

Кроме того, журналисты демонстрируют фрагменты переписки информатора – бывшего сотрудника IRD – с руководством ЕБРР (в сюжете ошибочно указано – "с руководством фирмы" - прим. ред.), в котором он рассказывает о подробностях схемы.

"Заявитель, который по понятным причинам захотел остаться анонимом уверяет, что Марк Магалецкий закрывает глаза на все нарушения на строительстве житомирской объездной дороги, за что получает от подрядчиков солидные бонусы. Аноним описывает это видео так: "На основе дискуссий, проведенных между господином Срибняком и господином Орсини, владельцем IRD, этот пакет содержал компенсацию за услуги господина Магалецкого. Будущие деловые переговоры завершились обязательствам господином Магалецкого поддержать IRD, а также ее партнеров и соучастников в выигрыше будущих тендеров, финансируемых недавно подписанным кредитным соглашением между правительством Украины и ЕБРР" - цитируют журналисты одно из писем.

Журналисты отметили, что в их руки попали и другие свидетельства коррупционной схемы. Согласно продемонстрированным документам, услуги ЕБРР в качестве консультанта предоставляла жена Срибняка Алла Срибляк, на ФОП которой ежемесячно перечисляли около 3 тыс. евро, хотя по факту услуг она не оказывала.

"Все эти схемы, переписки и теплые обеды с непрозрачными пакетами похоже направлены на затягивание строительства дорог в Украине, еще и за кредитные средства, которые вскоре мы будем с вами отдавать", - резюмируют журналисты. Они не смогли взять комментарий у Магалецкого, но отправили ему информационный запрос.

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