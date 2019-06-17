ЦИК зарегистрировала список первой партии

ЦИК зарегистрировала список "Гражданской позиции". Фото: Еспресо TV

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 164 кандидата в народные депутаты, включенных в список партии "Гражданская позиция".

"ЦИК зарегистрировала 100 кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО и 164 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Гражданская позиция", в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - сообщает пресс-служба ЦИК.

"Гражданская позиция" - первая партия, которую зарегистрировала ЦИК на выборы в Верховную Раду.

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Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.