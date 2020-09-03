ЦИК зарегистрировала первого кандидата на довыборы в Раду по 208 округу

ЦИК зарегистрировала кандидата на выборы. Фото: Сегодня

Центральная избирательная комиссия на заседании зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 208.

На промежуточных выборах кандидатом в нардепы зарегистрировали Алексея Оскера. Он баллотируется в порядке самовыдвижения, сообщили в пресс-службе ЦИК,

Оскер родился 18 июля 1985 года в селе Бездрик Сумского района Сумской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, имеет высшее образование. Он беспартийный, проживает в городе Сумы, судимость отсутствует.

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Напомним, в среду, 26 августа, начался избирательный процесс на промежуточных выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область). По округу намерен баллотироваться лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Довыборы состоятся 25 октября после того, как в мае нашли застреленным нардепа Валерия Давиденко.