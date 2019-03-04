ЦИК заказала напечатать 60 млн бюллетеней, закладывает возможность для фальсификации - Тимошенко

Автор: Александр Прокопенко Юлия Тимошенко

То, что ЦИК заказала напечатать на первый и второй тур выборов 60 млн бюллетеней, закладывает возможность для фальсификации голосования властью.

Об этом заявила Юлия Тимошенко во время встречи с редакторами буковинских СМИ.

"Я считаю, что бюллетени для первого и второго тура надо печатать отдельно. Есть опасения, что таким образом они закладывают возможность фальсифицировать выборы", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Она убеждена, если бы президент знал, что у него есть те рейтинги, которые он себе рисует, ему не надо было бы покупать и фальсифицировать. К сожалению, отмечает Юлия Тимошенко, сегодня Порошенко все силы бросил на построение и совершенствование моделей коррупции и фальсификации выбора людей.

Автор: Александр Прокопенко Встреча Юлии Тимошенко с редакторами буковинских СМИ

Юлия Тимошенко напомнила, что недавно она вместе с другими демократическими кандидатами в президенты подписали Меморандум за честные выборы и противодействие фальсификациям.

Это позволит объединить в участковых и окружных комиссиях свои усилия, пояснила она.

Ведь технология власти - зарегистрировать как можно больше кандидатов, чтобы от их имени наполнить избирательные комиссии людьми, подконтрольными Порошенко, заметила политик.