ЦИК заказала напечатать 60 млн бюллетеней, закладывает возможность для фальсификации - Тимошенко

То, что ЦИК заказала напечатать на первый и второй тур выборов 60 млн бюллетеней, закладывает возможность для фальсификации голосования властью.
Об этом заявила Юлия Тимошенко во время встречи с редакторами буковинских СМИ.
"Я считаю, что бюллетени для первого и второго тура надо печатать отдельно. Есть опасения, что таким образом они закладывают возможность фальсифицировать выборы", - подчеркнула лидер "Батькивщины".
Она убеждена, если бы президент знал, что у него есть те рейтинги, которые он себе рисует, ему не надо было бы покупать и фальсифицировать. К сожалению, отмечает Юлия Тимошенко, сегодня Порошенко все силы бросил на построение и совершенствование моделей коррупции и фальсификации выбора людей.
Юлия Тимошенко напомнила, что недавно она вместе с другими демократическими кандидатами в президенты подписали Меморандум за честные выборы и противодействие фальсификациям.
Это позволит объединить в участковых и окружных комиссиях свои усилия, пояснила она.
Ведь технология власти - зарегистрировать как можно больше кандидатов, чтобы от их имени наполнить избирательные комиссии людьми, подконтрольными Порошенко, заметила политик.
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