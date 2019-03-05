ЦИК заказала бюллетеней на 2 тура выборов президента

В ЦИК ожидают 2 тура выборов президента.

Центральная избирательная комиссия заказала бюллетеней для двух туров голосования на 60, 3 млн грн.

В комиссии вычислили количество бюллетеней в день голосования и день повторного голосования, сообщили в ЦИК.

Ожидаемое количество избирателей в день голосования и повторного - по 30 028 913 человек, напомнили в ЦИК.

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Выборы президента должны состояться 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.