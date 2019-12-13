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пятница, 13 декабря 2019 17:29

ЦИК решила, когда на харьковском округе повторно изберут депутата

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ЦИК решила, когда на харьковском округе повторно изберут депутата

Повторные выборы народного депутата по 179 округу в Харьковской области состоятся 15 марта 2020 года, в воскресенье.

Такую дату определила Центральная избирательная комиссия, говорится на ее странице в Facebook.

Депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер, которого избрали на очередных выборах 21 июля по 179 округу, стал председателем Харьковской облгосадминистрации. Он не может больше быть депутатом.

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179 округ охватывает город Лозовую, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы Харьковской области.

Зеленский представил Кучера как председателя ОГА во время визита в Харьков 6 декабря.

"Мне очень приятно, что вы доверили сложную область. При этом я настроен на серьезную работу. Все приоритетные задачи будут озвучены чуть позже, когда будет проведен аудит. Но уже сейчас хочу выделить три направления: инвестиции, экология и борьба с коррупцией", - заявил Кучер.

На очередном парламентских выборах он получил 50,61% голосов.

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