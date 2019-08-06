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вторник, 06 августа 2019 14:11

ЦИК приняла протоколы из последнего округа

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ЦИК приняла протоколы из последнего округа
По данным ЦИК, победу на округе получил самовыдвиженец Сергей Коровченко. ФОТО: "Радио Свобода"

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы с 210 избирательного округа в Черниговской области.

Это последний из 199 округов, которые должны предоставить документы, указывает "Интерфакс-Украина".

"ЦИК приняла протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОВО №210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 с пометкой "Уточненный", который указанная комиссия составила после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа во исполнение решения суда" - указали в ЦИК.

По данным ЦИК, победу на округе получил самовыдвиженец Сергей Коровченко - 21,24%, второе место занял самовыдвиженец Борис Приходько - 21,11%.

5 августа, в последний день установления результатов, ЦИК не смогла установить результаты внеочередных парламентских выборов на 210 округе. Внеочередные парламентские выборы состоялись в Украине 21 июля. В Верховную Раду попали 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос".

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Дата
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