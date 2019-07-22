ЦИК посчитала 20,75% протоколов. "Слуга народа" идет в "отрыв"

Посчитали 20,75% протоколов. Фото: УНИАН

Центральная избирательная комиссия обработала 20,75% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду.

В парламент проходят: партия "Слуга народа" - 41,98%; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,55%; "Европейская солидарность" - 8,67%; "Батькивщина" - 8,38%; "Голос" - 6,33%.

К проходному пятипроцентному барьеру подошли следующие партии:

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 4, 18%; "Сила и честь" - 3,64%; "Опозицинйий блок" - 3,27%.

Другие не преодолели 3% барьер.

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В воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По результатам Национального экзит-пола, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8% ), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).