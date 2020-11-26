ЦИК показала список победителей второго тура выборов мэров

 
Ексклюзивы
1/5
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1341
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 720
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 792
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2493
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 711
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1755
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6579
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 747
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
4
11
4
4
4
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Кто не слышал, тот увидит&quot; - Кличко издал самоироничную книгу своих цитат
"Кто не слышал, тот увидит" - Кличко издал самоироничную книгу своих цитат
Командир с Нацгвардии оказался российским шпионом
Командир с Нацгвардии оказался российским шпионом
Активистка Femen обнажилась перед зданием Зеленского
Активистка Femen обнажилась перед зданием Зеленского
Митинг под посольством США: стало известно, сколько ОПЗЖ заплатила &quot;активистам&quot;
Митинг под посольством США: стало известно, сколько ОПЗЖ заплатила "активистам"
Видео
Все видео
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
"Расследовать надо действия приспешников Януковича" - в Раде требуют открыть дело против соратника Медведчука
"Расследовать надо действия приспешников Януковича" - в Раде требуют открыть дело против соратника Медведчука
"Ограничение нам нужны" - министр объяснил инициативу о новогоднем локдауне
"Ограничение нам нужны" - министр объяснил инициативу о новогоднем локдауне
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Интервью
1/5
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 252
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 108
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 360
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 117
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Просмотров: 378
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 783
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
четверг, 26 ноября 2020 15:27

ЦИК показала список победителей второго тура выборов мэров

  Комментировать
ЦИК показала список победителей второго тура выборов мэров
22 ноября состоялся 2-й тур выборов мэров. Фото: УНИАН

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэров, которые прошли 22 ноября.

На сайте ЦИК опубликовали данные только по восьми городам, подсчет в трех продолжается.

В Днепре главой города вновь стал действующий мэр Борис Филатов, который баллотировался от партии "Предложение". Он набрал 150 782 голосов, что составляет 78,07%.

Избиратели города Никополь выбрали члена партии "За будущее" Александра Саюка. Он имел 12 533 голосов (54,64%).

Мэром Славянска стал член партии "Оппозиционного блока" Вадима Ляха - 16 811 голосов, (60,87%).

В Ужгороде руководителем стал самовыдвиженец Богдан Андреев - 12 869 голосов (51,01%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Местные выборы будут продолжатся после нового года

В Николаеве действующий председатель Александр Сенкевич от политсилы "Предложение" снова стал мэром - 54 411 голосов (59,74%).

Должность мэра города Бердянск получил кандидат от партии "За будущее" Валерий Баранов - 17 282 голосов (49,98%).

Представитель партии "Европейская солидарность" Александр Третьяк стал главой Ровно - 27 451 голосов (50,24%).

Во втором туре победил действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко от политсилы "За будущее" - 30 073 голосов (54,33%).

По данным "Опоры" на местных выборах в Полтаве победил действующий мэр города Александр Мамай из партии "За будущее" - 9 817 голосов.

Председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий заявил, что действующий мэр Андрей Садовый от политсилы "Самопомощь" снова стал мэром Львова - 143 466 голосов (62,25%).

В Дрогобыче победил действующий глава Тарас Кучма. Он баллотировался как самовыдвиженец.

15 и 22 ноября в Украине прошли вторые туры выборов городских голов. После голосования в минувшее воскресенье в ряде городов победили действующие мэры.

Каждый 2-й мэр областного центра победил в 1-м туре.

В Броварах Киевский окружной административный суд признал выборы несостоявшимися. Вероятно, новые выборы пройдут уже в 2021 году.

Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул объявил о снятии с выборов во 2-м туре по состоянию здоровья. Голосование перенесли на 6 декабря.

Выборы мэра Борисполя после смерти действующего городского головы Анатолия Федорчука могут состояться в январе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ЦИК показала список победителей второго тура выборов мэров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Представили Audi бизнес-класса

Актер был голым почти весь фильм

Космическую лабораторию запустили американской ракетой

"За измену академических ценностей" - Кучму лишили звания доктора

Правительство утвердило устав новой военной структуры

"Приключения Алисы в Стране чудес" автор придумал на пикнике

Началась новая миссия на Марсе

Запретили агитацию против власти

Ярослав Мудрый стал киевским князем

Обнаружили целебный источник

Зафиксировали около 38 мм осадков за минуту

Археологи зашли в комнату, куда человек не ступал более 3000 лет

Самое читаемое
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 24364
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 7 Просмотров: 20223
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 18721
В пикантных позах: &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
В пикантных позах: "ангел" Victoria's Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
8
 Просмотров: 11304
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 11277
Политика
О локдауне на 3 недели заговорили и в монобольшинстве
О локдауне на 3 недели заговорили и в монобольшинстве Просмотров: 36
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
4
 Просмотров: 180
Гендиректору КБ "Южное" посмертно присвоят звание Героя Украины
Гендиректору КБ "Южное" посмертно присвоят звание Героя Украины Просмотров: 108
Степанова планируют уволить - СМИ
Степанова планируют уволить - СМИ Просмотров: 315
"Ставят телегу впереди лошади" - Фокин раскритиковал украинскую власть
"Ставят телегу впереди лошади" - Фокин раскритиковал украинскую власть 1 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
7
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
3
"Мы запретим фашисткую символику" - Лукашенко о бкб-флагах митингующих
1
Посадили в тюрьму женщину, которая хотела продать ребенка за 400 тыс. грн
1
Путин отказался колоть российскую Covid-вакцину, которую пиарил Медведчук
1
"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат
Голосов: 18423
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть