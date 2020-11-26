ЦИК показала список победителей второго тура выборов мэров

22 ноября состоялся 2-й тур выборов мэров. Фото: УНИАН

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэров, которые прошли 22 ноября.

На сайте ЦИК опубликовали данные только по восьми городам, подсчет в трех продолжается.

В Днепре главой города вновь стал действующий мэр Борис Филатов, который баллотировался от партии "Предложение". Он набрал 150 782 голосов, что составляет 78,07%.

Избиратели города Никополь выбрали члена партии "За будущее" Александра Саюка. Он имел 12 533 голосов (54,64%).

Мэром Славянска стал член партии "Оппозиционного блока" Вадима Ляха - 16 811 голосов, (60,87%).

В Ужгороде руководителем стал самовыдвиженец Богдан Андреев - 12 869 голосов (51,01%).

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В Николаеве действующий председатель Александр Сенкевич от политсилы "Предложение" снова стал мэром - 54 411 голосов (59,74%).

Должность мэра города Бердянск получил кандидат от партии "За будущее" Валерий Баранов - 17 282 голосов (49,98%).

Представитель партии "Европейская солидарность" Александр Третьяк стал главой Ровно - 27 451 голосов (50,24%).

Во втором туре победил действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко от политсилы "За будущее" - 30 073 голосов (54,33%).

По данным "Опоры" на местных выборах в Полтаве победил действующий мэр города Александр Мамай из партии "За будущее" - 9 817 голосов.

Председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий заявил, что действующий мэр Андрей Садовый от политсилы "Самопомощь" снова стал мэром Львова - 143 466 голосов (62,25%).

В Дрогобыче победил действующий глава Тарас Кучма. Он баллотировался как самовыдвиженец.

15 и 22 ноября в Украине прошли вторые туры выборов городских голов. После голосования в минувшее воскресенье в ряде городов победили действующие мэры. Каждый 2-й мэр областного центра победил в 1-м туре. В Броварах Киевский окружной административный суд признал выборы несостоявшимися. Вероятно, новые выборы пройдут уже в 2021 году. Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул объявил о снятии с выборов во 2-м туре по состоянию здоровья. Голосование перенесли на 6 декабря. Выборы мэра Борисполя после смерти действующего городского головы Анатолия Федорчука могут состояться в январе.