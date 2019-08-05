ЦИК пересчитала голоса на одномандатном округе №50

ЦИК пересчитала голоса на одном округе. Фото: РБК

Центральная избирательная комиссия провела повторный подсчет голосов и установила результаты выборов в одномандатном округе №50 в Покровске Донецкой области.

Члены Центризбиркома пересчитали бюллетени с 14 избирательных участков этого округа, сообщает пресс-служба ЦИК

"Во время заседания Комиссия осуществила полномочия окружной избирательной комиссии ОИО №50 по исполнению судебных решений о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа в части проведения повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 этого избирательного округа на исполнение решений судов, которые набрали законную силу, о чем составила соответствующие протоколы", – говорится в сообщении.

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В Покровске Донецкой области, после досрочных выборов в Верховную Раду, председателя 50-й окружной избирательной комиссии госпитализировали после стычек у здания ОИК. Конфликт произошел из-за отличий в данных о подсчете голосов, которые наблюдатели заметили в протоколах.