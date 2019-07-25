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четверг, 25 июля 2019 09:51

ЦИК осталось посчитать меньше процента протоколов - кто лидирует

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99,85% электронных протоколов по итогам голосования в многомандатном общегосударственном избирательном округе на выборах в Верховную Раду обработала Центральная избирательная комиссия.

За партию "Слуга народа" проголосовали 43,17% избирателей, свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 13,03%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, ВО "Голос" - 5,82%.

Другие партии не смогли преодолеть барьер в 5% и пройти в Раду.

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Автор: ЦИК
  ЦИК почти закончила подсчет протоколов
ЦИК почти закончила подсчет протоколов

У Радикальной партии Олега Ляшко 4,01%, в партии "Сила и честь" - 3,82% голосов, "Оппозиционного блока" - 3,03%.

Парламент 9-го созыва обновится на 80,4% и станет младшим на 7,4 года.

Об этом свидетельствует анализ официальных данных Центризбиркома, сделанный гражданской сетью "Опора".

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