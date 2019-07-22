ЦИК обработала 1,5% протоколов

ЦИК проводит подсчет голосов после выборов нового состава парламента. Фото: УНИАН

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 00.20 22 июля обработала 1.5% протоколов по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Согласно этим результатам, партия "Слуга народа" набрала - 38.56%; "Батькивщина" - 10.92%; "Европейская солидарность" - 8.87%; "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 8.56%; Радикальная партия Олега Ляшко - 7.96%, "Голос" - 5.90%.

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21 июля прошли внеочередные парламентские выборы. По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).