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пятница, 14 августа 2020 18:41

ЦИК назначила дату выборов в районные советы

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ЦИК назначила дату выборов в районные советы
Назначили дату выборов в районные советы. Фото: facebook.com/UACEC

Центральная избирательная комиссия назначила выборы в районные советы на 25 октября 2020 года.

"Выборы состоятся 25 октября 2020 года вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав", - сообщает ЦИК в Facebook.

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Постановление поддержали все члены комиссии.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак требует от председателя Центральной избирательной комиссии Олега Диденко и четырех членов ЦИК написать заявления об отставке.

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