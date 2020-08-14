ЦИК назначила дату выборов в районные советы

Центральная избирательная комиссия назначила выборы в районные советы на 25 октября 2020 года.
"Выборы состоятся 25 октября 2020 года вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав", - сообщает ЦИК в Facebook.
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Постановление поддержали все члены комиссии.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак требует от председателя Центральной избирательной комиссии Олега Диденко и четырех членов ЦИК написать заявления об отставке.
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