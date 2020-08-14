ЦИК назначила дату выборов в районные советы

Назначили дату выборов в районные советы. Фото: facebook.com/UACEC

Центральная избирательная комиссия назначила выборы в районные советы на 25 октября 2020 года.

"Выборы состоятся 25 октября 2020 года вместе с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских глав", - сообщает ЦИК в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада назначила местные выборы

Постановление поддержали все члены комиссии.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак требует от председателя Центральной избирательной комиссии Олега Диденко и четырех членов ЦИК написать заявления об отставке.