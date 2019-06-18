Черниговец в списке "Слуги народа" оказался участником Антимайдана – СМИ

Местный активист Чернигова Сергей Гривко, который попал в список партии "Слуга народа" под №114, во время протестов на Евромайдане был на стороне "регионалов"

Местный активист Чернигова Сергей Гривко, который на внеочередных парламентских выборах попал в список партии "Слуга народа" под №114, во время протестов на Евромайдане 2014 года был на стороне "регионалов".

Об этом сообщил известный черниговский журналист, главный редактор издания "Сіверщина" Василий Чепурный, пишет Hubs.

По информации журналистов, Гривко также баллотировался в Черниговский городской совет от партии "Наш край". "Сергею Гривко 33 года, беспартийный, окончил Черниговский национальный технологический университет. Он член молодежного совета при Черниговском горсовете. Баллотировался в Черниговский горсовет от партии "Наш край" 2015-го по округу №41, был консультантом Черниговской городской организации политической партии "Наш Край", – написал Василий Чепурный.

Журналист опубликовал фото Сергея Гривко во время событий на Евромайдане 2014-го с подписью: "На фото: на Майдане Сергей Гривко был на стороне "регионалов". И притворялся журналистом…".

Сам Гривко свое попадание в избирательный список партии "Слуга народа" пояснил так: "Я заполнял анкету, записывал видеорезюме и видеообращение".

Как писали журналисты, Гривко "…занимался молодежкой "Нашего края", поддержкой фракции в горсовете и выборами в ОТО Черниговщины". При этом, по их данным, он стал волонтером "Зе-команды" еще на президентских выборах: "Многолетняя работа на Валерия Давиденко и вот всплыл волонтером в "Зе-команде". А зарабатывать на жизнь где – ходить по старинке в офис "Нашего края"?"

Как писал Hubs, по информации черниговского активиста Олега Скварского, партию "Наш край" на Черниговщине контролирует народный депутат от БПП Валерий Давыденко. Он работал первым заместителем беглого министра АПК Николая Присяжнюка в правительстве Азарова, а "2014-го "засеял" сельский округ на Черниговщине и стал нардепом". Присяжнюк выступает фигурантом уголовного производства, скрывается за пределами Украины (предположительно Россия), объявлен в розыск МВД Украины.

По информации СМИ, партия "Слуга народа" после опубликования избирательных списков по многомандатному и одномандатному округам уже попала в череду скандалов. После чего некоторые из заявленных кандидатов уже отказались от участия в выборах.