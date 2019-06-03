Через 10 дней обнародуем информацию о состоянии дел в СБУ - Баканов

Я уже получил допуск к гостайне о состоянии дел в СБУ, - Баканов. Фото: из открытых источников

Среди приоритетов службы - борьба с коррупцией и теневым бизнесом. Сказал временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов во время брифинга.

Рассказал, что уже получил допуск к гостайне о состоянии дел в СБУ.

"Думаю, через 10 дней проинформируем о случаях или о такой информации, что мы с ней сделали и когда и куда дальше направили", - заявил он.

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Относительно того, будет ли подавать декларацию, сказал, что согласно закону, он этого делать не обязан. Но если будут изменения, то подаст.

Первое, что я пытался сделать, - опубликовать свою декларацию. Но мне объяснили, что если бы был гражданским, то не было бы чего волноваться. Но учтите тот факт, что в службе работают люди, которые непосредственно сталкиваются с врагом ежедневно, поэтому такими декларациями могут поставить под угрозу жизнь своих близких", - заявил Баканов.

Покрытие и давление сотрудниками СБУ на бизнес объяснил следующим образом.

"Люди, "крышуя" теневой бизнес, иногда забываются и переходят к давлению на обычный белый бизнес, - прокомментировал Баканов. - Для того, чтобы не "крышевать" бизнес и не оказывать давление, не нужно менять никаких законов. Нужно просто действовать в соответствии с теми законами, которые есть. Эту практику просто нужно прекратить".

До назначения Баканов был руководителем студии "Квартал 95", а с декабря 2017-го возглавлял партию "Слуга народа". Родом из Кривого Рога, друг детства президента Зеленского.