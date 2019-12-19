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четверг, 19 декабря 2019 02:16

Цемах заявил, что Украина использовала против него "психотропные препараты" и подал иск в суд

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Цемах заявил, что Украина использовала против него &quot;психотропные препараты&quot; и подал иск в суд
Цемах подал на Украину в суд. Фото: РБК

Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом в 2014 году Владимир Цемах подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины и Нидерландов.

"Я подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемаха. Пока большей информации у меня нет, ждем дальнейшего развития событий", — сообщил его адвокат Анатолий Кучерена, передаёт ТАСС.

По его словам, в жалобе Цемах обращает внимание на обстоятельства его "похищения и содержания в СИЗО в Киеве" и "применения к нему в камере психотропных препаратов".

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5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха. 7 сентября Цемах был одним из тех, кого отправили в РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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