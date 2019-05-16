Чем закончилась история о черной кассе Партии регионов

Автор: ukrinform.ua

Два года назад, 30 мая 2016-го Национальное антикоррупционное бюро начало расследовать дело по материалам "черной" бухгалтерии Партии регионов. Документы обнародовал бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак. Позже народный депутат Сергей Лещенко рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.

По данным "кассы", получали взятки политические партии - как провластные, так и оппозиционные.

"Среди фигурантов материалов "амбарной книги" - должностные лица высокого уровня, министры и руководители ведомств, народные депутаты, политики, общественные деятели, представители международных организаций, судьи. Получали взятки политические партии - как провластные, так и оппозиционные.

На взятки потратили около $2 млрд. Взятки в $500 тыс. были чуть ли не нормой. Во многих случаях они достигали $5, 8, 20 млн. Заметьте, наличными! Преимущественно это были одноразовые "выплаты". Было также систематическое получение взяток, в некоторых случаях это длилось годами.

Формально все выглядело демократично и конституционно: проходили выборы, определенные лица объявлялись избранными депутатами или президентом, в парламенте образовывались фракции и коалиции, происходили голосования, правительство принимало решение, президент делал кадровые назначения. Это оформляли соответствующими постановлениями, законами, указами, распоряжениями. А по сути многое делалось за деньги и ради денег".

Распределяли партийную кассу народные депутаты Евгений Геллер и Виталий Калюжный. Также фигурируют фамилии экс-министра и нардепа Владимира Сивковича, экс-министра юстиции Елены Лукаш, экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, руководителя Центризбиркома Михаила Охендовского, бывших и действующих народных депутатов Льва Миримского, Станислав Скубашевский, Владимира Демидко, Натальи Ковалевской.

$2,225 млн получил основатель компании Research & Branding Group Евгений Копатько на социологические опросы. $2 млн - политтехнолог Владимир Грановский. $1,5 млн заплатили Валерию Бессарабу с телеканала ICTV.

Ни одного украинского топ-чиновника за это время антикоррупционные органы не смогли привлечь к ответственности.

В 2016-м в СМИ появилась информация о причастности консультанта штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Пола Манафорта к "черной кассе" регионалов. Манафорт мог получить в 2007-2012 гг. около $13 млн за работу на Партию регионов. В документах его фамилию вспоминают 22 раза. По данным материалов получал деньги через Геллера и Калюжного. 19 августа 2016-го Манафорт уволился по собственному желанию.

В 2017-м руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что подписей советника Трампа в "амбарной книге" не было. В НАБУ говорят, что никогда не расследовали дело против Манафорта, поскольку они занимаются украинскими чиновниками.

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Генпрокурор Юрий Луценко обвинил нардепа Сергея Лещенко в разглашении материалов досудебного следствия так называемой "черной кассы" Партии регионов, которая привела ко вмешательству в выборы президента США 2016-го. По словам Луценко, парламентария вызовут на допрос в Генпрокуратуру.