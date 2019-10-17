Целью может стать Левочкин: в СМИ рассказали о следствии над Фурманом и Парнасом в США

Журналисты считают, что Игорь Фруман и Лев Парнас могут пойти на сделку со следствием, а третьей стороной соглашения может стать Дмитрий Фирташ

Поиски компромата сторонников Дмитрия Фирташа против демократа Джо Байдена могут привести к тому, что США передадут доказательства коррупции соратника Дональда Трампа Пола Манафорта и связей республиканцев с режимом Януковича. И главным свидетелем в этом процессе может стать Сергей Левочкин.

Об этом пишет издание "Известия".

По мнению журналистов, арест в США бизнесменов с украинскими корнями Игорь Фруман и Лев Парнас – является орудием мести демократов за попытку адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани нейтрализовать Байдена на выборах-2020 с помощью компромата. Сын кандидата - Хантер Байден входит в состав совета директоров одной из самых крупных украинских частных компаний по добыче газа "Бурисма".

Адвокат Трампа в интервью американским СМИ подтвердил, что Фруман и Парнас помогали ему получить доказательства о деятельности семьи Байденов в Украине.

Однако Парнас и Фруман повели себя опрометчиво, заявив для Федеральной избирательной системы ложную информацию, что перечисленные избирательному комитету America First Action $325 тысяч, получены от деятельности их совместной компании Global Energy Producers. Журналистам стало известно, что Фруман их получил от третьей стороны, а Global Energy Producers не вела никакой финансовой деятельности. Это может обернуться новым обвинением в адрес бизнесмена.

Также Фруман и Парнас через комитет для спонсирования кампании Трампа передавали значительные суммы конгрессмену-республиканцу Питу Сешнсу. Его Фруман и Парнас по просьбе украинского чиновника призывали помочь в отправке в отставку посла США в Украине Мари Йованович. Американские СМИ утвержают, что такую просьбу озвучил Юрий Луценко.

Третий эпизод касается получения 1 млн долларов США от российского бизнесмена с целью обретения лицензии для торговли рекреационной марихуаной в штате Техас. Также зафиксированы и другие мелкие нарушения законодательства со стороны Фрумана и Парнаса.

Журналисты считают, что Игорь Фруман и Лев Парнас могут пойти на сделку со следствием, а третьей стороной соглашения может стать Дмитрий Фирташ, который ожидает экстрадиции из Австрии в США. Он может быть интересен США, как информатор о деятельности Левочкина и Партии регионов с политконсультантом Трампа Полом Манафортом. Его ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, за неуплату налогов с $ 16,4 млн, которые он получил в Украине от режима Януковича. В СМИ считают, что именно Сергей Левочкин - бывший глава Администрации президента Украины оплачивал услуги Манафорта.

Таким образом, представители Демократической партии США и кандидат в президенты Джо Байден сам может получить в Украине рычаг давления на действующего главу Белого дома.