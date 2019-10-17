Целью может стать Левочкин: в СМИ рассказали о следствии над Фурманом и Парнасом в США

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 1296
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 1485
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2151
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2988
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1467
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4563
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2790
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 927
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6165
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1071
Фото
Все фото
4
5
3
15
5
&quot;Слуга народа&quot; носит сумку за 170 тыс. грн
"Слуга народа" носит сумку за 170 тыс. грн
&quot;СБУ, нравится?&quot;: кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
"СБУ, нравится?": кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
&quot;Нет капитуляции&quot;: митинг требует отказаться от &quot;формулы Штайнмайера&quot;
"Нет капитуляции": митинг требует отказаться от "формулы Штайнмайера"
Видео
Все видео
Запрет на рекламу азартных игр должен быть в законе - эксперт
Запрет на рекламу азартных игр должен быть в законе - эксперт
Рада определяет гонорары для обличителей коррупции – онлайн
Рада определяет гонорары для обличителей коррупции – онлайн
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3825
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7002
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1593
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 846
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 1080
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
четверг, 17 октября 2019 14:24

Целью может стать Левочкин: в СМИ рассказали о следствии над Фурманом и Парнасом в США

  Комментировать
Целью может стать Левочкин: в СМИ рассказали о следствии над Фурманом и Парнасом в США
Журналисты считают, что Игорь Фруман и Лев Парнас могут пойти на сделку со следствием, а третьей стороной соглашения может стать Дмитрий Фирташ

Поиски компромата сторонников Дмитрия Фирташа против демократа Джо Байдена могут привести к тому, что США передадут доказательства коррупции соратника Дональда Трампа Пола Манафорта и связей республиканцев с режимом Януковича. И главным свидетелем в этом процессе может стать Сергей Левочкин.

Об этом пишет издание "Известия".

По мнению журналистов, арест в США бизнесменов с украинскими корнями Игорь Фруман и Лев Парнас – является орудием мести демократов за попытку адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани нейтрализовать Байдена на выборах-2020 с помощью компромата. Сын кандидата - Хантер Байден входит в состав совета директоров одной из самых крупных украинских частных компаний по добыче газа "Бурисма".

Адвокат Трампа в интервью американским СМИ подтвердил, что Фруман и Парнас помогали ему получить доказательства о деятельности семьи Байденов в Украине.

Однако Парнас и Фруман повели себя опрометчиво, заявив для Федеральной избирательной системы ложную информацию, что перечисленные избирательному комитету America First Action $325 тысяч, получены от деятельности их совместной компании Global Energy Producers. Журналистам стало известно, что Фруман их получил от третьей стороны, а Global Energy Producers не вела никакой финансовой деятельности. Это может обернуться новым обвинением в адрес бизнесмена.

Также Фруман и Парнас через комитет для спонсирования кампании Трампа передавали значительные суммы конгрессмену-республиканцу Питу Сешнсу. Его Фруман и Парнас по просьбе украинского чиновника призывали помочь в отправке в отставку посла США в Украине Мари Йованович. Американские СМИ утвержают, что такую просьбу озвучил Юрий Луценко.

Третий эпизод касается получения 1 млн долларов США от российского бизнесмена с целью обретения лицензии для торговли рекреационной марихуаной в штате Техас. Также зафиксированы и другие мелкие нарушения законодательства со стороны Фрумана и Парнаса.

Журналисты считают, что Игорь Фруман и Лев Парнас могут пойти на сделку со следствием, а третьей стороной соглашения может стать Дмитрий Фирташ, который ожидает экстрадиции из Австрии в США. Он может быть интересен США, как информатор о деятельности Левочкина и Партии регионов с политконсультантом Трампа Полом Манафортом. Его ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, за неуплату налогов с $ 16,4 млн, которые он получил в Украине от режима Януковича. В СМИ считают, что именно Сергей Левочкин - бывший глава Администрации президента Украины оплачивал услуги Манафорта.

Таким образом, представители Демократической партии США и кандидат в президенты Джо Байден сам может получить в Украине рычаг давления на действующего главу Белого дома.

Апостроф
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Целью может стать Левочкин: в СМИ рассказали о следствии над Фурманом и Парнасом в США». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

Украине навязали невыгодный договор

Сердце и внутренности путешественника похоронили на африканской земле

Памяти Драча: "Я весь состою из политики"

Самое читаемое
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 141917
Выбрали лучшую порноактрису по версии Pornhub - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису по версии Pornhub - откровенные фото
10
 Просмотров: 22888
&quot;Вы что, националист?&quot; - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке 2 Просмотров: 19937
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой 1 Просмотров: 17631
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера 1 Просмотров: 16281
Политика
Детективы НАБУ задержали Гладковского
Детективы НАБУ задержали Гладковского Просмотров: 414
Арахамия о письме Запада по судебной реформе: Не будем реагировать
Арахамия о письме Запада по судебной реформе: Не будем реагировать 1 Просмотров: 2602
Портнов угрожал прокурору Божко: почему ГБР "похоронило" дело
Портнов угрожал прокурору Божко: почему ГБР "похоронило" дело Просмотров: 261
В Офис президента купили атлас после очередной ошибки
В Офис президента купили атлас после очередной ошибки 1 Просмотров: 1422
Новые правки Геруса сохранили импорт электроэнергии из России – эксперт
Новые правки Геруса сохранили импорт электроэнергии из России – эксперт 1 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
7
"СБУ, нравится?": кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
7
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
3
Против Луценко открыли дело
2
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
Голосов: 12854
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua