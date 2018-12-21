Цель Медведчука – помочь Порошенко сохранить власть - эксперт

Эксперт Дмитрий Товстенко говорит, что группе Фирташа-Левочкина-Медведчука выгодный второй срок Порошенко. Фото: РБК-Украина

Главная цель политической группы Медведчука – вывести Порошенко во втором туре на спарринг с Бойко, единственным политиком, против которого у действующего президента есть шансы. Об этом говориться в статье Дмитрия Товстенко, опубликованной изданием "Капитал".

В отличии от других оппозиционных сил - "Оппоблока", проекта "Наш край" и партии "Наши" Евгения Мураева, - группе Фирташа-Левочкина-Медведчука выгоден второй срок Порошенко, считает эксперт. Главным образом потому, что именно Медведчук является своеобразным "коммивояжером" между элитами России и Украины в период отсутствия между ними нормального диалога и является монополистом в обеспечении связи.

"По общему раскладу именно для этой группы второй срок Петра Алексеевича идеален. Во-первых, потому что идёт война, на которой греют руки все стороны. Во-вторых, потому что между Киевом и Москвой нет диалога. Здесь нужен некий посредник, своеобразный коммивояжёр между элитами двух стран, которому в такой ситуации причитаются жирные комиссионные. Даже на пост президента эта колонна символично выдвинула Юрия Бойко, менеджера Фирташа, который все эти годы был прежде всего посредником в торговле газом. Если цели первых трех групп еще можно обозначить как борьбу с властью, то явная и видимая цель "ОП-ЗЖ" — вывести Порошенко во втором туре на спарринг с Бойко. Это единственная пара, где у действующего президента есть шансы. А осенью оформить классическое двоевластие, где условный блок Порошенко и блок Медведчука делят власть пополам", - говорится в статье.

Все это дает эксперту основание утверждать, что между Медведчуком и Порошенко есть политический сговор, согласно которому, в случае избрания действующего президента на второй срок, Украина получит классическое двоевластие, где условный блок Порошенко и блок Медведчука делят власть пополам.