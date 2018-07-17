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вторник, 17 июля 2018 12:37

Чего не успел с Ющенком: претендент на президентское кресло обещает отменить призыв в армию

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Чего не успел с Ющенком: претендент на президентское кресло обещает отменить призыв в армию
Будущий кандидат в президенты Анатолий Гриценко говорит об отмене всеобщего призыва в армию. Фото: lb.ua

Бывший министр обороны Анатолий Гриценко, который планирует баллотироваться в президенты, выступил против принудительного призыва в армию.

Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK, пишет "Обозреватель".

"Я против того, чтобы вернуть срочную службу для всех. Я скажу больше, я за то, чтобы ее полностью отменить", - заявил Гриценко.

"Говорю об этом сейчас открыто, никаких неожиданностей не будет. И эта моя позиция не изменилась уже лет 20 точно. Когда был министром обороны, а еще до того - когда работал в избирательном штабе Ющенко, я написал тогда, предложил, а Виктор Ющенко шел на выборы, утвердил это, что у нас с 2010 года полностью будет контрактная армия", - рассказал он.

"Меня уволили в 2007 году, я не успел этого сделать. Поверьте мне, как я объявил, что осенний призыв 2009-го будет последний, а дальше полностью добровольный контракт, так оно и было. К сожалению, потом поменялись приоритеты изменились министры, сейчас такая вот ситуация. Я против того, чтобы было возвращение принудительного призыва", - добавил Гриценко.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.

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