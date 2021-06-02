Чего больше всего боятся судьи

Избежать ответственности хотят десятки, если не сотни, говорит Ярослав Юрчишин. Фотоколлаж: pixabay.com

Судьи больше всего боятся Высшего антикоррупционного суда. Потому что когда дело попадает в простой суд, шансы "порешать" - высокие. Об этом Gazeta.ua сказал народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин.

"Многие судьи выходят на пенсию. Избежать ответственности хотят десятки, если не сотни.

Критически необходимо поменять Высший совет правосудия. Он - ключевой элемент, который хромает в судебной ветви власти. Где есть негативная цеховая солидарность, любой судья может рассчитывать на снисходительное отношение, даже при совершении преступления", - говорит нардеп.

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В Верховной Раде рассматривается законопроект, по которому перед назначением членов ВРП должна оценивать независимая комиссия, рассказал Юрчишин.

"Что-то подобное произошло в ВАКСе, когда отбором будущих судей занимался общественный совет международных экспертов.

Надо разорвать связь судьи - ВРП, тогда некоторые будут идти не на пенсию, а отбывать наказание. И точно не оставаться судьями. Часто полиция включена в систему уничтожения доказательств. Особенно, когда речь идет о детях-мажорах", - говорит нардеп.

"Если судья добродетельно отработал несколько десятков лет на государство, устанавливал правосудие в сложных делах, то он заслуживает такую пенсию. Но если работал на собственный карман, так как отмазывал пьяных за рулем, наверняка, не просто так, то о каких вообще выплатах может идти речь?

Судьи почувствовали полную безнаказанность, когда ВРП не привлекала их к дисциплинарной ответственности по реальным фактами злоупотреблений. Такие карабани и тупицкие стали ярким примером украинской судебной системы", - говорит Юрчишин.

27 мая Высший совет правосудия отправил в почетную отставку судью Печерского районного суда города Киева Владимира Карабаня, сообщал юрист Михаил Жернаков. В июле прошлого года судья закрыл дело об административном правонарушении по Анастасии Тарасюк - дочери судьи этого же суда Кристины Константиновой. Девушку за рулем Toyota в столице задерживала полиция за вождение с признаками алкогольного опьянения. "Теперь Карабань будет получать из наших с вами денег пожизненное денежное содержание, размером где-то 100 тысяч гривен в месяц", - сообщил Жернаков.