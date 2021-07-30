Чауса "нашли", чтобы замести следы похищения в Молдове - Павленко

Появление похищенного судьи Чауса имеет одну цель - легализовать все, что он наговорил, и скрыть причастность украинских спецслужб к его похищению в Молдове. Об этом написал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко в Facebook.

"В СМИ появилась информация о "нахождении" Чауса. С момента его похищения независимые СМИ предупреждали, что такое "нахождение" состоится для легализации его "показаний", - прокомментировал депутат.

"Зеленский, Ермак и в угоду им - руководство спецслужб и правоохранительных органов сделали все настолько неуклюже, что сейчас должны спасать себя", - отметил Ростислав Павленко.

Он отметил, что ожидаемая "легализация" Чауса призвана замести следы еще одного преступления власти - киднеппинга (незаконного похищения человека) на территории дружественного Украине государства. "Почти три месяца Чаус находился в заложниках у воров в погонах, и что бы он теперь не говорил под давлением и шантажом спецслужб, скрыть очевидное уже не удастся", - добавил он.

"А истину уже установили правоохранительные органы Молдовы: на территории этой страны Чауса похитили украинские дипломаты, военная разведка и представители других спецслужб. Это - позор. Мало что сама по себе операция носила преступный характер, еще и выполнена была крайне непрофессионально, с множеством следов, которые и позволили молдавской стороне крайне быстро распутать этот клубок", - отметил представитель "Европейской Солидарности".

Он добавил: "Возникает вопрос, могли ли спецслужбы Украины по собственной инициативе ввязаться в такую ​​авантюру, которая позорит и честь офицеров, и имидж Украины. Ответ очевиден - нет".

"Ясно, что сделано это по приказу сверху, и отдать его мог или сам Зеленский, или его именем - Ермак, лицо, которое он, вопреки Конституции, номинировал на некоронованного вице-президента", - убежден Павленко.

Он подчеркнул, что для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, следует создавать парламентскую временную следственную комиссию.

"Киднеппинг - это очень серьезное преступление, сопоставимой с государственной изменой, которая 2020 состоялась в том же месте, где весной текущего года спланировали похищение Чауса", - резюмировал он.