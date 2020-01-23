Министерство иностранных дел Украины приобрело товары и услуги по завышенным ценамФото:obozrevatel.com

Чашки по 1, 5 тыс. грн: министерство закупило шикарные сувениры по цене золота

Министерство иностранных дел Украины с 26 декабря 2019 года по 20 января 2020 года заключило ряд соглашений на товары и услуги, которые приобрели по завышенным ценам.

Соответствующие данные и идентификаторы государственных закупок появились на сайте народного депутата Александра Дубинского.

"Сумма каждого договора не превышает 200 тысяч, что позволяет не проводить аукцион и исключить конкуренцию. Но если суммировать все сделки, то общая сумма затрат составляет более 1,3 млн гривен", – отметил автор материала.

Сувениры дипломатическое ведомство заказало с 26 по 31 декабря 2019 года у физлиц–предпринимателей. Общая сумма закупок Министерства у ФЛП в декабре достигла 681 750 гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без налогов и с персональной няней: Зеленский пригласил инвесторов в Украину

Так, министерством было приобретено 125 пледов за 193 750 гривен в поставщика товаров Ольги реки, что составляет 1 550 гривен за единицу.

Также 120 сувенирных чашек за 189 500 гривен МИД купил у Игоря Стеколенко (1 579 гривен за единицу), 95 ювелирных изделий за 172 000 гривен (1 810 гривен за единицу) – у Валерия Гаврилюка и 140 керамических изделий за 126 500 гривен (903 гривны за единицу) – у Марты Родионовой.

Кроме этого, в январе МИД закупил у ФЛП Услуги кафе, услуги по организации питания и подачи напитков на территории министерства на общую сумму 597 000 гривен.

Стоимость услуг по организации питания составила 199 000 гривен (поставщик услуг – Татьяна Дерезюк), услуг по подаче напитков – 199 000 гривен (поставщик – Елена Палагнюк) и услуг кафе – 199 000 гривен (Катерина Кириченко).

Премьер-министр Алексей Гончарук запустил еженедельный видеоблог "Чашкапремьера". В нем еженедельно публикует небольшое видео, где рассказывает о все, что произошло за неделю.