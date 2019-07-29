Чалый больше не занимается визитом президента в США

Члены команды Владимира Зеленского имели несколько встреч в американской столице. ФОТО: informator.news

Посольство Украины в Соединенных Штатах прекратило заниматься визитом президента Украины в США.

Но члены команды Владимира Зеленского имели несколько встреч в американской столице.

"Мы помогали организовать переговоры представителей президента в Вашингтоне, в частности, секретаря СНБО Александра Данилюка и помощника президента Андрея Ермака, которые взяли на себя вопросы подготовки визита президента", - сказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый в интервью "Укринформу".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина собирается закупить оружие в США

Он лично доложил Зеленскому, что украинская сторона имела "сильную переговорную позицию" перед встречей в Вашингтоне.

Вопросы двустороннего взаимодействия с США касаются военно-технического сотрудничества, включая закупку вооружений, сотрудничество в энергетической сфере.

"Это также решения некоторых проблемных вопросов в космической отрасли", - рассказал дипломат.

Израиль и США провели успешные испытания новой системы противовоздушной обороны на Аляске. Батарею системы "Стрела-3" в пункт назначения доставили 2 украинские самолеты Ан-124 "Руслан".