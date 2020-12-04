Бывший премьер отрицает получение взятки

Гройсман был премьером в 2016-19 годах. Фото: @volodymyrgroysman

Бывший премьер-министр Владимир Гройсман отрицает информацию о том, что якобы получал взятку от бывшего нардепа Максима Мыкытася. Заявление опубликовал в пятницу пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук.

"В сети была обнародована информация о якобы причастности Владимира Гройсмана к делам скандально известного Максима Мыкытася. Как представитель Владимира Гройсмана, официально заявляю, что Владимир Гройсман не имеет никакого отношения к любым коррупционным деяниям, а информация по этому поводу - абсолютная ложь", - сообщил представитель и заявил о "начале грязной политической кампании".

Ранее сайт "Цензор.нет" сообщил, что Гройсман получал взятку в 75 млн грн от Мыкытася. Бывшему премьеру якобы 2017 года предоставили нежилое помещение в комплексе "Аристократ" за более чем 75 млн грн.

Между тем "Украинська правда" пишет, что в сентябре 2017-го Гройсман назначил помощника Мыкытася Александра Лятамбора руководителем государственной корпорации Укрбуд, а в декабре под видом сделки о покупке стал владельцем вышеуказанного имущества, оформленом на гражданина Юрия Гыжка. Настоящая стоимость имущества, по оценке следствия, составляет 156 млн грн.

На закрытом заседании 26 ноября этого года судья Высшего антикоррупционного суда дал разрешение на обыск на объекте недвижимости, принадлежащем "Укрбуд Девелопмент", которым когда-то руководил Мыкытась.

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СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, но генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело. Бывшего народного депутата Максима Мыкытася подозревают в незаконном завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн.