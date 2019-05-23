Бывший кандидат в президенты подал в суд на Зеленского

Александр Данилюк взялся за обжалование досрочных выборов.

Бывший кандидат в президенты Александр Данилюк заявляет, что его движение "Спільна справа" обжаловало указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом Данилюк написал в Facebook.

Жалобу подали в Верховный суд.

"Выборы должны происходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать декларации, господин Зеленский. Не надо считать украинцев дураками, которые не понимают ваши договорняки", - заявил Данилюк.

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Указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019-го в четверг, 23 мая, опубликовано в правительственном издании "Урядовий кур'єр". Таким образом, этот указ вступил в силу. Зеленский также поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.