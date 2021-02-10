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среда, 10 февраля 2021 04:49

Бывший глава КСУ не хочет уезжать из арендованного дома в Конча-Заспе

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Бывший глава КСУ не хочет уезжать из арендованного дома в Конча-Заспе
Тупицкий не хочет уезжать из арендованного дома. Фото: РБК

Отстраненный глава КСУ Александр Тупицкий отказался покидать дом, который арендует в Конча-Заспе, несмотря на то, что договор с ними расторгнут.

Судья КСУ арендовал коттедж в парке Конча-Заспа, где раньше отдыхала советская номенклатура, сообщает Украина 24.

Тупицкий пять месяцев не платил за пользование и шесть месяцев - за коммунальные услуги.

Сумма задолженности достигла чуть меньше 80 тыс. грн, и Конча-Заспа разорвала договор аренды с отстраненным председателем КСУ, но он отказался освободить дом. После решения о выселении Тупицкий все же оплатил задолженность.

Другой судья КСУ Александр Литвинов без разрешения увеличил свою арендованный участок в Конча-Заспе на 7 соток.

Сын Литвинова арендовал номер поблизости и, как утверждают в Конча-Заспе, оставил после себя ободранные обои и сломанные двери. Руководство парка составило заявление в полицию, после чего он оплатил нанесенный ущерб.

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Напомним, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий в Верховном суде обжаловал указ президента Владимира Зеленского о своем отстранении от должности судьи КСУ.

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