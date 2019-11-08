Бывший чиновник Администрации Порошенко идет из МИД

Елисеев 28 лет работает дипломатом. Фото: ukrinform.ua

Бывший заместитель главы Администрации пятого президента Петра Порошенко Константин Елисеев написал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел.

Об этом чиновник сообщил в Twitter.

"Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может прекратиться моя 28-летняя дипкарьера. Спасибо всем, с кем работал в пользу развития международного авторитета Украины, особенно учителю, первому главе МИД Анатолий Зленко. Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается!" - написал он.

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29 августа Верховная Рада назначила министром иностранных дел Вадима Пристайко. Он был послом Украины в Канаде. Возглавлял миссию Украины при НАТО, работал заместителем руководителя Офиса президента Владимира Зеленского.