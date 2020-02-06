Бывших нардепов могут не пускать в кулуары

Спикер подписал распоряжение, согласно которому нет доступа в кулуары для депутатов предыдущих созывов. Фото: ukrinform.ua

В Верховной Раде создадут рабочую группу по урегулированию спорных вопросов допуска народных депутатов предыдущих созывов в административные здания парламента.

Группу создали по поручению спикера Дмитрия Разумкова, пишет "Українська правда"

По результатам работы группы внесут соответствующие изменения в "Порядок обеспечения государственной охраны административных зданий, сооружений и служебных помещений Верховной Рады Украины и допуска к ним".

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31 января спикер подписал распоряжение, согласно которому среди лиц, которым разрешен вход в кулуары парламента (первый, второй и третий этажи вне сессионного зала), нет депутатов предыдущих созывов, хотя они имели право находиться там.

Депутатам предыдущих созывов разрешено приходить в дни пленарных заседаний только в гостевую ложу балкона зала заседаний Верховной Рады.

Кроме того, новый порядок запрещает проходить в здание ВР не только с оружием, но и с плакатами, громкоговорителями, хозяйственными сумками, а также в балаклавах.

Сегодня Верховная Рада во втором чтении рассмотривает законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Предлагается, что покупать землю смогут только граждане Украины, компании, основанные украинцами, государство и местные громады.