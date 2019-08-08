Бывшие "регионалы" накатали заявление в ГБР

Нардепов вызывают на допросы из-за назначения Гройсмана премьером. Фото: Reuters

Народных депутатов Верховной Рады 8-го созыва вызывают на допросы в Государственное бюро расследований.

В ГБР обратились "оппоблоковцы" Нестор Шуфрич и Василий Нимченко о "захвате власти в Украине", сообщает "Радіо Свобода"

Речь идет о возможном незаконном представление на назначение Владимира Гройсмана на должность премьер-министра.

Сразу несколько нардепов подтвердили журналистам, что их вызывают на допрос в ГБР из-за расследования производства, внесенного в реестр досудебных расследований 7 июня.

"Я знаю, что часть депутатов уже начала получать повестки на допрос по этому делу - на конец августа-начало сентября. Я лично еще не получал", - сообщил член группы "Відродження" Валерий Писаренко.

"ГБР проверяет возможное совершение уголовных преступлений должностными лицами, которые занимают ответственное положение в органах государственной власти, во время представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной Раде", - объяснили в ведомстве.

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14 апреля прошло 3 года, как работает правительство под руководством Владимира Гройсмана. В 2016-м Верховная Рада назначила его премьер-министром.