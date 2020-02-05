Бывшего заместителя Кличко хотят сделать министром

Алексей Резников был заместителем мэра Киева Виталия Кличко и экс-секретарем Киевсовета.

Офис президента хочет разделить Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на два. Также на Банковой рассматривают возможность создания должности вице-премьера по экономике-инвестициям-промышленности.

Об этом пишет "Українська правда" со ссылкой на источники во власти.

На должность руководителя будущего Министерства временно оккупированных территорий Банковая видит представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, экс-заместителя мэра Киева Алексея Резникова.

"Может появиться вице-премьер по экономике-инвестиций-промышленности.

Министра экономики Тимофея Милованова, которого не воспринимает часть "Слуги народа", затрагивать не будут, однако частично его сферы перейдут под контроль профильного вицепремьера", - говорит собеседник .

По словам собеседника, кандидатом на эту позицию сначала рассматривали киевского застройщика Игоря Никонова, однако с ним договоренности не пошли дальше идеи.

Впоследствии у президента попытались привлечь экс-депутата и министра финансов Виктора Пинзеника, который учил "слуг народа" политической грамотности в Трускавце. Однако Пинзеник предложение не принял.

Еще одним кандидатом во власти называют Ростислава Шурму - бывшего гендиректора завода "Запорожсталь", входящий в холдинг Рината Ахметова "Метинвест".

На последних парламентских выборах Шурма баллотировался по спискам "Оппозиционного блока". Однако после проигрыша, он якобы отошел от дел в "Метинвесте" и не работает на Ахметова.

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.