Бывшего нардепа обвинили в заказе убийства

Экс-нардепа подозревают в незаконном завладении имуществом на более 81 млн грн.

Один из подозреваемых по делу коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии признался, что его хотел убить бывший народный депутат Максим Мыкытась.

Об этом в четверг сообщил Центр противодействия коррупции.

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения для шестого подозреваемого по делу - экс-заместителя президента Укрбуд и бывшего прокурора Вячеслава Мармыша.

В суде мужчина заявил, что именно его хотел убить экс-президент корпорации Мыкытась.

"Я ничего не делал, помогал НАБУ, почему я сейчас здесь? У меня конфликт с Мыкытасем. Я ему предлагал решить вопрос. Это он меня заказал вместе с Майбородой (гендиректор Укрбуда). Это он меня хотел убить", - сказал Мармыш.

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Подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-нардепа Максима Микитася сняли с рейса при попытке вылететь из Украины. Мыкытасю не разрешило вылететь Национальное антикоррупционное бюро. Экс-нардепа подозревают в незаконном завладении имуществом Нацгвардии на более 81 млн грн. Расследование по этому делу ведется с декабря 2017 года.