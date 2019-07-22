Бюллетени в ЦИК будут ехать в сопровождении спецназовцев

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При транспортировке бюллетеней с ОИК в ЦИК их будут сопровождать спецназовцы.

Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба полиции.

Фацевич поручил руководителям территориальных подразделений обеспечить беспрепятственный процесс транспортировки бюллетеней и документации из избирательных участков в окружные избирательные комиссии, а затем с ОИК в Центральную избирательную комиссию.

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Также привлекут подразделения полиции особого назначения или тактико-оперативного назначения патрульной полиции. При этом в Нацполиции не исключают вероятности привлечения Нацгвардии и тех, кто дежурит в режиме авиаподдержки.

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных парламентских выборах.