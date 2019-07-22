Бюллетени в ЦИК будут ехать в сопровождении спецназовцев

 
Ексклюзивы
1/5
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
Просмотров: 909
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
6 Просмотров: 4311
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 4365
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3096
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
Просмотров: 15139
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 2925
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 576
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Просмотров: 6778
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Просмотров: 2223
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
1 Просмотров: 3654
Фото
Все фото
12
8
10
13
6
&quot;Игнорируют голосования, потому что не видят перемен&quot; - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
&quot;Поднялась гидра контрреволюции&quot; - что говорят о выборах на львовской площади Рынок
"Поднялась гидра контрреволюции" - что говорят о выборах на львовской площади Рынок
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Видео
Все видео
На участке неиспользованные бюллетени гасили топором
На участке неиспользованные бюллетени гасили топором
Назвали избирательный участок, который закрылся первым
Назвали избирательный участок, который закрылся первым
Пирожки по 5 коп. - избирателям возле участков устроили праздник
Пирожки по 5 коп. - избирателям возле участков устроили праздник
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
"Сегодня был хороший знак" - Вакарчук отдал свой голос
"Сегодня был хороший знак" - Вакарчук отдал свой голос
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 837
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2088
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1044
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2727
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 июля 2019
1 Просмотров: 1710
Працьовитий сусід
З Олегом ми жили на одній вулиці. Школу він покинув після дев'ятого класу. З профтех­училища вигнали за рік. Їздив із батьком на шабашки до ...
понедельник, 22 июля 2019 13:25

Бюллетени в ЦИК будут ехать в сопровождении спецназовцев

  Комментировать
Бюллетени в ЦИК будут ехать в сопровождении спецназовцев
Фото: из открытых источников

При транспортировке бюллетеней с ОИК в ЦИК их будут сопровождать спецназовцы.

Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба полиции.

Фацевич поручил руководителям территориальных подразделений обеспечить беспрепятственный процесс транспортировки бюллетеней и документации из избирательных участков в окружные избирательные комиссии, а затем с ОИК в Центральную избирательную комиссию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На участке неиспользованные бюллетени гасили топором

Также привлекут подразделения полиции особого назначения или тактико-оперативного назначения патрульной полиции. При этом в Нацполиции не исключают вероятности привлечения Нацгвардии и тех, кто дежурит в режиме авиаподдержки.

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных парламентских выборах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бюллетени в ЦИК будут ехать в сопровождении спецназовцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Студента арестовали за украинский флаг

Разгромили крупнейший невольничий рынок

Норвежец расстрелял детей на острове

Самое читаемое
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
11
 Просмотров: 53406
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 17622
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 17123
&quot;Слуга народа&quot; готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
 Просмотров: 15139
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР 2 Просмотров: 12726
Политика
Назвали имена депутатов, которые прошли в Раду
Назвали имена депутатов, которые прошли в Раду Просмотров: 2583
"Никогда не будьте слугами народа, ибо слуги ни за что не отвечают": депутаты прощаются со своими креслами
"Никогда не будьте слугами народа, ибо слуги ни за что не отвечают": депутаты прощаются со своими креслами
 Просмотров: 540
Обработали 46% протоколов по мажоритарных округах: кто лидирует
Обработали 46% протоколов по мажоритарных округах: кто лидирует Просмотров: 936
В Бродах кандидат от "ЕС" побеждает "Слугу народа" с разницей в 86 голосов
В Бродах кандидат от "ЕС" побеждает "Слугу народа" с разницей в 86 голосов Просмотров: 396
Умер один из авторов Конституции Украины
Умер один из авторов Конституции Украины Просмотров: 1332
Больше всего комментируют
12
В России напали на двух украинцев
9
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
7
Тимошенко проголосовала и не знает, кто будет премьером
6
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
5
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Голосов: 7198
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua