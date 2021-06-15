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Была возможность войти в НАТО без Плана действий, но мы ее потеряли - эксперт

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Была возможность войти в НАТО без Плана действий, но мы ее потеряли - эксперт
Владимир Горбач: "С точки зрения представителей НАТО Зеленский ставит свои вопросы очень не вовремя. Ему и его окружению надо это понять". Фото: Радио Свобода

Заявление о том, что Украину возьмут в НАТО – декларативное. На самом деле ничего в продвижении Украины в сторону Альянса существенно не изменится. Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт по международным вопросам Владимир Горбач, комментируя итоги брюссельского саммита Североатлантического альянса.

"По Украине с подачи власти катится волна ура-победы, – говорит он. – На саммите НАТО объявили, что Украина станет членом Альянса. Конечно, это не поражение. Но на самом деле ничего существенного не произошло. Заявление, что Украина будет в составе НАТО – чисто риторическая фраза, которая описывает сегодняшнее положение вещей.

С 1999 года всех новых членов принимают в Альянс путем выполнения плановых требований. Этот порядок действует до сегодня. Украинская власть и президент Зеленский слишком часто и назойливо обращались к нашим западным партнерам. В частности к американскому президенту Джо Байдену: "Когда Украина будет в НАТО? Почему Украина не получила ПДЧ?". Так что эта декларация Альянса – ответ на их придирчивость, которая по сути ничего не меняет".

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Украина могла войти в НАТО, минуя ПДЧ, но теперь эта возможность утрачена, утверждает Владимир Горбач.

"Альянс не принимал быстрых решений о принятии в свой состав какой-либо страны без выполнения ПДЧ. К этому коммюнике у нас еще была возможность, что при определенных экстраординарных обстоятельствах могли принять решение о включении Украины без ПДЧ, но этого уже не будет. Короткий путь в НАТО для нас теперь закрыт.

Главное во вчерашнем коммюнике – это стратегический документ, который описывает цели, задачи, способы действия Альянса.

В 2010 году утвердили новую концепцию НАТО. Уже в 2014-м она оказалась устаревшей, поскольку возник новый фактор – российский вызов. На вчерашнем саммите речь шла о российской и китайской угрозах. В 2022 году станет ясна стратегия НАТО на ближайшее десятилетие. И у Украины появится шанс. НАТО будет готово давать конкретные ответы и о ПДЧ, и о членстве. С точки зрения представителей НАТО Зеленский ставит свои вопросы очень не вовремя. Ему и его окружению надо это понять. Если же они это осознают, но все равно продолжают ставить вопрос, складывается впечатление, что они это делают специально, чтобы получить отрицательный ответ и сказать избирателям: "Простите, нас там никто не ждет, давайте двигаться в другую сторону", – делает вывод эксперт.

Украина войдет в НАТО через План действий по членству. "Мы подтверждаем решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса и при этом План действий по членству будет неотъемлемой частью этого процесса", – говорится в коммюнике лидеров НАТО, которое одобрили по итогам брюссельского саммита Альянса.

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Дата
15
июня

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