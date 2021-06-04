Был с коллаборационистом Губаревым, потом скрывался в России: одиозный "регионал" вернулся в Украину

Бывший нардеп, "регионал" Николай Левченко, который скрывался от украинского правосудия в Российской Федерации, вернулся в Украину. Об этом сообщил в Facebook блогер Денис Казанский.

"Бывший народный депутат от Партии регионов Николай Левченко, который с 2015 года скрывался в России от правосудия, вернулся в Украину.

Все уголовные дела против него в Украине закрыты.

Именно Николай Левченко 28 февраля 2014 года помог Павлу Губареву озвучить свой "ультиматум" на сессии Донецкого городского совета. После этого в Донецке начались беспорядки, которые позже переросли в боевые действия", - сообщил Казанский и опубликовал фото Левченка в Киеве.

Также Казанский опубликовал видео, где Левченко со сцены говорит о "бороться с киевской хунтой".

"Левченко всегда отличался довольно пещерными украинофобскими взглядами. Называл украинский язык "языком анекдотов", и говорил, что единым государственным языком в Украине должен быть русский. Выступал за федерализацию. Весной 2014 года призывал жителей Донбасса бороться с "киевской хунтой" и защищать землю от "фашистских радикалов", - пишет Казанский.

Николай Левченко находится в розыске в Украине с 2015 года, жил в России. Ему заочно объявили подозрение по статье Уголовного кодекса - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии, сообщают "Новости Донбасса"

О возвращении Левченко в Украину сообщил его адвокат Олег Курчин, с которым он на фото. Тот заявил, что его бюро выиграло в Европейском суде по правам человека дело против Украины по иску бывшего нардепа. Согласно решению ЕСПЧ, государство должно выплатить "регионалу" 1100 евро (36, 5 тыс. грн) компенсации.

Дополняется.