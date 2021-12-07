Бутусов рассказал, в чем состоит его иск против Зеленского

Иск касается обнародования видео удара Bayraktar. Фото: "5 канал"

Журналист Юрий Бутусов рассказал, что его иск к президенту Владимиру Зеленскому касается обвинений в обнародовании видео удара Bayraktar.

Он сказал об этом в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"Мой иск касается обвинений против меня, где президент сказал, что я первым обнародовал видео удара Bayraktar и поэтому у него проблемы и якобы погибли украинские воины. Это абсолютная ложь. Это конкретные вещи, они привязываются не к чьим-то субъективным мнениям, потому что можно в суде что-нибудь рассказать. Здесь есть конкретные вещи и результат якобы моих действий, вследствие которых будто кто-то погиб", - сказал он.

Бутусов говорит, что видео выложил другой блоггер. Через 2 ч. после обнародования Генеральный штаб ВСУ опубликовал то же видео уже с официальной информацией.

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"Также хочу сказать, что военнослужащий Украины 93-й бригады погиб 26 октября не после удара Bayraktar, а до него. Удар нанесли в ответ. Совершенно другая последовательность событий", - рассказал Бутусов.

26 ноября на пресс-марафоне президент Зеленский поругался с Бутусовым и обвинил его в смерти людей на Донбассе. Журналист назвал Зеленского лжецом. Через два дня ДБР начало производство касательно законности действий Бутусова на видео, где он стреляет из гаубицы и говорит: "По российским оккупантам огонь". 1 декабря журналист заявил, что будет подавать в суд на президента.