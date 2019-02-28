Бурный рост экономики могут обеспечить прежде всего наукоемкие отрасли индустрии - Тарута

Лидер партии "Основа" Сергей Тарута считает Харьковскую область одной из наиболее индустриально развитых в Украине. Фото: Politeka

Украина имеет колоссальный промышленный потенциал, и его реализация зависит от политики государства. Об этом в ходе рабочей поездки на Харьковщину заявил кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Основа" Сергей Тарута. Он убежден, что Харковская область – одна из самых индустриально развитых в Украине, но для экономического прорыва предприятиям нужны инвестиции.

"Раскрытие потенциала Украины в промышленности зависит в том числе от политики правительства, от мер стимулирования промышленного потенциала. Тот же Харьков имеет огромный потенциал в наукоемкой промышленности – космонавтике, авиации, тяжелом машиностроении, военном машиностроении. Здесь расположен научный центр с передовыми технологиями в ряде отраслей, начиная от ядерной промышленности и заканчивая космонавтикой, которые могли бы существенно изменить ситуацию в стране и обеспечить бурный экономический рост", - отметил политик.

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По словам лидера "Основы", для достижения высокого уровня жизни граждан, украинская экономика должна расти ежегодно минимум на 10%. Такой рост могут обеспечить прежде всего наукоемкие отрасли экономики.

"Украина утрачивает свою инвестиционную привлекательность, но шанс все же остается. Он зависит от того, кто будет управлять страной – и от президента, и от правительства во главе с премьером, и от парламента. Высокий потенциал Украины виден, в частности, на таких предприятиях как ФЭД, на котором как раз побывали с командой во время визита на Харьковщину. Это уникальное предприятие, которое занимается разработкой систем управления космических кораблей и авиации", - пояснил лидер "Основы" и добавил, что украинские предприятия смогут успешно развиваться, если страной будут управлять люди с репутацией, с сильной командой и обладающие четкой стратегией развития.

Программа кандидата на пост президента Украины Сергея Таруты предполагает выход в топ-30 стран мира по росту ВВП до 2030 года, достижение ежегодных темпов роста экономики не менее 10%. Экономическая модель обоснована в Доктрине сбалансированного развития "Украина-2030", разработанной ведущими украинскими учеными совместно с бизнес-сообществом.