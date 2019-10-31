Будут забирать имущество: Рада приняла законопроект о незаконном обогащении

Ответственность за незаконное обогащение предлагается установить в случае, если приобретенные чиновником активы более чем на 6,5 млн. грн. превышают его законные доходы. Фото: ye.ua

Наказание за незаконное обогащение вернули в Уголовный кодекс.

В четверг 259 нардепов проголосовали за законопроект №1031, пишет Украинская правда.

"Всем обычным людям понятно, что ситуация, когда судья или прокурор, всю жизнь имея скромную зарплату, живет в доме на 5 этажей с теннисным кортом и двумя бассейнами и при этом этот дом зарегистрирован на его маму пенсионерку, которая при жизни оплатила 10000 налогов, то всем понятно, что такая ситуация ненормальна и является индикатором незаконных коррупционных активов такого судьи или прокурора ", - сказала глава антикоррупционного комитета Анастасия Красносельская.

Ответственность за незаконное обогащение предлагается установить в случае, если приобретенные чиновником активы более чем на 6,5 млн. грн. превышают его законные доходы.

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Также закон предусматривает механизм конфискации имущества.

"Эти два механизма (ответственность и конфискация -) будут работать вместе и соответственно по самые кражи будет уголовная ответственность, меньше - гражданская конфискация ... Механизм гражданской конфискации предусматривает решение суда. Предусматривает, что прокуратура собирать доказательства, идти в суд, и только в том случае, если суд соглашается с представленными доказательствами, наступает гражданская конфискация ", - сказала Красносельская.

Напомним, законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение, правда, под другим номером 10461, появился в парламенте еще 17 июля. Президент Владимир Зеленский подал его в надежде на то, что прежний состав Рады соберется на внеочередное заседание Рады и оперативно проголосует. Но этого так и не произошло.