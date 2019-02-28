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четверг, 28 февраля 2019 09:13

Будут показывать роскошь без боязни и последствий - Transparency International

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Будут показывать роскошь без боязни и последствий - Transparency International
Все субъекты е-декларирование получат индульгенцию на сомнительные доходы. Фото: slovoidilo.ua

Декриминализация незаконного обогащения будет означать полную амнистию для чиновников с сомнительными доходами, а следовательно — практически нивелирует всю антикоррупционную реформу в Украине.

Об этом заявляет Transparency International Ukraine.

Такое решение Конституционного суда приведет к закрытию как минимум 50 дел относительно вероятного незаконного обогащения топ-чиновников, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро, а также к закрытию производств в отношении всех дел, которые слушаются в судах, говорится в заявлении.

Все субъекты е-декларирование получат индульгенцию на сомнительные доходы, приобретенные в течение 2,5 лет после введения в действие ответственности за незаконное обогащение.

Решение о неконституционности статьи Уголовного кодекса будет иметь обратное действие. Законными могут оказаться доходы чиновников, стоимость которых на миллионы гривен превышает официальные доходы.

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Отмена ответственности за незаконное обогащение разрушает концепцию е-декларирования. Система превратится из механизма разоблачения коррупционных богатств на систему информирования населения об обогащении чиновников. Без ответственности за незаконное обогащение они будут декларировать роскошь без боязни и юридических последствий.

В TI отмечают, что декриминализация незаконного обогащения нарушает международные обязательства Украины и может привести к прекращению сотрудничества с Международным валютным фондом. Правила МВФ предполагают отказ в финансировании программы со страной, которая нарушила любое из важных обязательств предыдущих лет, даже в случае полного выполнения текущих обязательств.

Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов.

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28
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