Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом

Дочь премьер-министра Юлия Гройсман в мае 2017 года зарегистрировала в Лондоне собственную фирму 2100 consultancy ltd.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на британский реестр Companies House.

Видом деятельности фирмы указано Solicitors. Солиситер - это категория адвокатов в Англии, которые готовят судебные материалы для барристеров - адвокатов высшего ранга.

Юлия Гройсман является директором и единственным владельцем фирмы с уставным капиталом в размере 1 фунт стерлингов. Фирма прописана на Stamford Square, 2, SW15 2BF.

Девушка училась в Лондонском университете на юридическом факультете.

В 2016 году СМИ сообщали, что средний ребенок Гройсмана Кристина стала студенткой частной школы-пансионата CATS College в Лондоне.

Также супруги Гройсманы имеют сына Давида.

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27% детей украинских чиновников учатся за рубежом, на что в прошлом году потрачено 35,5 млн грн. Больше всего денег в знания своих детей в 2017 году вложил президент Петр Порошенко.