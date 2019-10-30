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среда, 30 октября 2019 11:50

Буду работать несмотря ни на что – реакция Кучера на давление

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Буду работать несмотря ни на что – реакция Кучера на давление
20 октября Кабмин согласовал кандидатуру Алексея Кучера на должность председателя Харьковской ОГА

Алексей Кучер прокомментировал попытки давления на него после того, как Кабинет министров рассмотрел проект указа президента о его назначении. Напомним, накануне во дворе, где проживает претендент на должность председателя Харьковской ОГА, в 10 метрах от его машины сгорел автомобиль.

"Я по этому поводу уже обратился в правоохранительные органы и хочу выяснить, что происходит, так как причины пока непонятны, - рассказал Кучер "Главкому". – Если окажется, что это какой-то знак (давления – ред.), то на мое решение он однозначно никак не повлияет".

Также Алексей Кучер отметил, что его "цели и задачи определены и понятны". "Когда я принимал решение, то понимал все эти вещи", - акцентировал кандидат в губернаторы.

Напомним, что на внеочередных выборах в Парламент в июле 2019 г. адвокат Алексей Кучер победил в мажоритарном округе №179 (город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской, Сахновщинский районы, центр округа - Красноград). Он набрал 50,61% голосов избирателей.

20 октября Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Алексея Кучера на должность председателя Харьковской облгосадминистрации.

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Дата
30
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