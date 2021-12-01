Будет содержать "изюминки" и неожиданности - Никифоров рассказал о выступлении Зеленского

Никифоров пообещал, что Зеленский будет говорить о важных вещах. Фото: "Укринформ"

Послание президента Владимира Зеленского будет содержать "изюминки".

Его спикер Сергей Никифоров сказал об этом в кулуарах Верховной Рады, сообщает Укринформ.

"Все, что президент считает самым важным сейчас сообщить уважаемым народным депутатам, гостям, всем присутствующим, журналистам, всей нации - то и расскажет. Такое широкое обращение на разные темы. Будут некоторые изюминки и неожиданности. Но пусть о них скажет сам президент", - отметил Никифоров.

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На этом заседании Верховной Рады вручат государственные награды от президента.

Сегодня в Верховной Раде с посланием выступает президент Владимир Зеленский. Между тем, правительственный квартал перекрыли автозаками. Силовики перекрыли улицу Садовая. Ряды полиции стоят под Верховной Радой у каждого подъезда. На площади под парламентом собирается митинг ФЛП.