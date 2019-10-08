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вторник, 08 октября 2019 07:57

Бросить все и готовиться к атаке. Пристайко назвал три варианта по Донбасса

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Бросить все и готовиться к атаке. Пристайко назвал три варианта по Донбасса
Униан

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются сейчас завершить этот процесс по прекращению войны и возвращения Украины оккупированных территорий Донбасса, который начали его предшественники несколько лет назад в Минске. Так хотят показать его бесперспективность, чтобы переходить к другим вариантам.

"Сейчас президент Зеленский и вся команда пытаются все-таки завершить то, что начали предшественники, начиная с "Минска". Если мы с вами понимаем и увидим, что Путин никогда ничего не сделает, и наши партнеры больше не могут заставить его пойти на прогресс в этом направлении, то нам придется честно сказать всем гражданам Украины, этот трек мы больше не можем выполнять, и нам никто не может помочь. Что таким путем нам не решить ситуацию. Мы вынуждены с вами перейти к треку номер два. Пока не поймем, что мы исчерпали все позиции. Тогда нам нужно бросить все, усиливать нашу армию и ждать очередную атаку", - сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Если Минский процесс не выполняется, тогда нужно обращаться к мировому сообществу с тем, что Украине нужна, наверное, "миссия по поддержанию мира между нами, а лучше на всех оккупированных территориях, отметил Пристайко.

"Это если мы застряли в этом процессе, соглашения не выполняются, теряем людей, деньги, и эта опухоль, которая живет в нас, отравляет нас, не дает нам стартовать вперед, не дает развиваться как государству, - сказал Пристайко. - К настоящему времени эта идея не нашла понимания, несмотря на то, что об этом говорили много и предыдущий президент, и кто угодно. Мировое сообщество не готова, чтобы этот миротворческий контингент или контингент по поддержанию мира помог нам восстановить хотя бы ситуацию, когда никто не убивает на нашей земле людей".

Третий трек, наверное, будет, когда мы совсем ничего не сможем сделать, и нужно будет идти по "кипрскому сценарию" или по какому-то другому, добавил министр.

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Пристайко также подчеркнул, что нынешняя украинская власть "никуда не спешит" в решении конфликта в Донбассе, но задался вопросом, а чего ей предлагают ждать.

"Когда убьют достаточно много наших солдат Сколько мы должны потерять конкретно людей? Сейчас мы считаем до 14 тыс. Подождем до 28000. И тогда начнем работать? Мы считаем, что все то время, которое мы уже потеряли на то, что вели переговоры, как я теперь выясняю, о том, что никогда не собирались выполнять, с самого начала... Я не считаю, что это нормальное отношение к своим партнерам, включая немцев и французов. Говорить им, что будем что-то делать, договариваться с вами, но на самом деле не собираемся это делать. А теперь мы более того скажем, что мы еще не потянем", - отметил он.

В Мариуполе состоится большой форум, где президент Владимир Зеленский определит стратегию деоккупации захваченных Россией территорий. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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