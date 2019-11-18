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понедельник, 18 ноября 2019 23:31

"Бросайте прогибом!" Беленюк показал, как дать отпор Ляшко

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&quot;Бросайте прогибом!&quot; Беленюк показал, как дать отпор Ляшко
Беленюк показал приемы защиты. Фото: RT

Депутат фракции "Слуга народа" Жан Беленюк показал бойцовские приемы самообороны для депутатов.

"Когда вас начинают брать за рубашку (демонстрирует прием - ред.) – подворот! А когда вас атакуют спереди (демонстрирует прием - ред.) – бросайте прогибом!"

Свое видео Беленюк назвал "небольшим видеоматериалом по самообороне для депутатов, на которых периодически совершаются нападения".

6 ноября лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко набросился на нардепа Андрея Геруса в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя" и порвал ему рубашку.

Полиция по данному факту открыла уголовное производство.

Бориспольская прокуратура вручила Ляшко подозрение в угрозе или насилии в отношении государственного деятеля.

По ч.2 ст. 346 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

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