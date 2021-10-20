Британские журналисты опубликуют расследование об агентах России, которых покрывают в Офисе президента - нардеп

Нардеп Соломия Бобровская: "Международные расследования будут создавать дискомфортные условия работы в сотрудничестве с западными партнерами"

В ближайшее время состоится презентация расследования британских журналистов о том, как Россия, с помощью своих агентов в региональных элитах, возвращает свое влияние на Украину.

Об этом на своей странице в социальной сети написала Соломия Бобровская, народный депутат Украины, секретарь Комитета ВРУ по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Затем в комментарии для издания Еспресо.Захід народный депутат подтвердила эту информацию.

"Я получила инсайдерскую информацию, что британские журналисты готовят к публикации серию расследований о ситуации в Украине, - говорит народный депутат Украины Соломия Бобровская. - В основном они будут касаться олигархата и коррупции. В поле зрения попали криминальные круги и наши "элиты", которые сотрудничают с Россией при разрешении и содействии отдельных представителей Офиса президента. Дождитесь вторника и все увидите", - отметила Бобровская.

По мнению Бобровской, такие международные расследования влияют на сотрудничество с западными партнерами.

"Это достаточно сильно может повлиять на нашу международную политику. Точно будут дискомфортные условия работы в сотрудничестве с западными партнерами", - добавила депутат.

Напомним, в начале октября журналисты "Слидства.Инфо" опубликовали расследование возможной причастности президента Украины Владимира Зеленского и его окружения к созданию сети оффшорных компаний с целью избегания уплаты налогов. Авторы исследовали 12 миллионов конфиденциальных файлов, полученных из утечки информации об оффшорах, получивших название Pandora papers. Журналисты выяснили, что начиная с 2012 года оффшоры владельцев и основателей "Квартала-95" якобы получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. О возможной причастности Владимира Зеленского к созданию оффшорных компаний написали также и ведущие медиа планеты - Aljazeera, BBC, Washingtonpost, France24.