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воскресенье, 03 октября 2021 12:04

Брифинг Зеленского в Трускавце: онлайн-трансляция

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Брифинг Зеленского в Трускавце: онлайн-трансляция

В Трускавце состоялось двухдневное выездное заседание парламентской фракции "Слуга народа", в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Итоги работы глава государства подводит на брифинге 3 октября, прямую трансляцию ведет телеканал Дом.

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На заседании 2 октября депутаты обсудили, когда будут освобождать от должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Народный депутат "Слуги народа" Александр Трухин заявил, что на выездное заседание фракции в Трускавец приехал на велосипеде. Поведение "слуги" вызвала гнев пользователей соцсетей.

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Дата
03
октября

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