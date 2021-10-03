Брифинг Зеленского в Трускавце: онлайн-трансляция

В Трускавце состоялось двухдневное выездное заседание парламентской фракции "Слуга народа", в котором принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Итоги работы глава государства подводит на брифинге 3 октября, прямую трансляцию ведет телеканал Дом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Трускавец приехали Монастырский и Венедиктова, едет Зеленский

На заседании 2 октября депутаты обсудили, когда будут освобождать от должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Народный депутат "Слуги народа" Александр Трухин заявил, что на выездное заседание фракции в Трускавец приехал на велосипеде. Поведение "слуги" вызвала гнев пользователей соцсетей.