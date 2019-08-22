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четверг, 22 августа 2019 13:54

Brexit Меркель дала Джонсону 30 дней на решение проблемы "бекстоп"

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Brexit Меркель дала Джонсону 30 дней на решение проблемы &quot;бекстоп&quot;
Джонсон согласился с тем, что имеет 30 дней, чтобы убедить ЕС в альтернативе "бекстоп". Фото: https://ukr.segodnya.ua

В Великобритании есть 30 дней на принятие решения по Brexit. В частности, речь идет о вопросе "бекстоп" относительно ирландской границы.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с британским коллегой Борисом Джонсоном, сообщает The Guardian.


"Мы могли бы найти решение этой проблемы в течение следующих двух лет, но мы также можем найти его в ближайшие 30 дней. Тогда мы продвинемся на шаг вперед в правильном направлении, и нам нужно приложить усилия, чтобы все удалось", - заявила Меркель.

Борис Джонсон согласился с тем, что имеет 30 дней, чтобы убедить ЕС в альтернативе "бекстоп".

"Вы справедливо говорите, что на нас возлагаются решения этих задач, в частности вопросы северо-ирландской границы. Вы установили график на 30 дней и я более чем доволен этим", - отметил он.

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Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что подготовка к выходу Великобритании из ЕС без всякой сделки для него и всех госслужащих страны является приоритетом.

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