Брата Вовка отстранили от Службы внешней разведки

Брата председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка Юрия Зонтова отстранили от работы в Службе внешней разведки.

"На период досудебного расследования фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей в разведывательном органе.

В Службе действует нулевая толерантность к коррупции. Наша принципиальная позиция - бескомпромиссность и открытость в борьбе с ее проявлениями", - заявили в ведомстве.

Журналист Юрий Бутусов сообщал, что Юрий Зонтов работает заместителем начальника Службы внешней разведки.

Национальное антикоррупционное бюро обнаружило большие объемы наличности у посредников, которых разоблачили "на горячем" во время получения взятки для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК.

Обнаружили более $3,7 млн, € 840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей наличными.

Также нашли предметы, похожие на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его родственника.

Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении брату председателя суда.