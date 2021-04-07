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среда, 07 апреля 2021 10:39

Брат Вовка, которого поймали на взятке, является заместителем начальника Службы внешней разведки - журналист Бутусов

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Брат Вовка, которого поймали на взятке, является заместителем начальника Службы внешней разведки - журналист Бутусов
НАБУ опубликовало сейф с наличными по делу о взятках судьям ОАСК. Фото: @nabu.gov.ua

Брат председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка Юрий Зонтов является заместителем начальника Службы внешней разведки. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook

Сегодня НАБУ заявило, что выявило более $3,7 млн, € 840 тыс, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей наличными у посредников, которые должны были передать взятку судьям ОАСК.

"Как сообщают источники, Вовк оборудовал секретное хранилище наличных денег в конспиративной квартире в скромном доме по адресу Джона Маккейна, 22, на Печерске.

Квартира оформлена на женщину-адвоката, ей пользовалась семья Вовка. Меры безопасности Вовк принимал жесткие, квартиру удалось вычислить только в момент передачи взятки.

Национальное антикоррупционное бюро задержало на передаче взятки Юрия Зонтова - родного брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

А теперь небольшой шок. Зонтов является заместителем начальника Службы внешней разведки Украины", - написал Бутусов.

Также журналист пишет, что Зонтов в нарушение закона о госслужбе не приостановил действие своего адвокатского свидетельства.

"Возникает вопрос - а не было ли нахождение Зонтова на высокой должности в СВР результатом тайных коррупционных договоренностей между главой ОП Ермаком и главой ОАСК Вовком?", - отметил Бутусов.

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Вчера СМИ сообщали, что НАБУ задержало брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка во время получения $100 тыс.

В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало записи якобы разговоров председателя ОАСК Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах.

Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, попытку захвата государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей.

Председателя ОАСК не смогли привезти в Высший антикоррупционный суд.

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